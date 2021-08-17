День в истории: дружба Татарстана и Абхазии, ледокол «Арктика» и «большой скачок» в КНР

Чем примечательна дата 17 августа

Фото: RIA Novosti archive, image #186141 / Nikolai Zaytsev / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 17 августа, — дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: армия генерала Кромвеля и англо-шотландские роялисты сошлись в решающем сражении; на Клондайке началась «золотая лихорадка»; в Москве открылся стадион «Динамо»; Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка»; мать Тереза отправилась служить беднейшим из Калькутты; впервые в истории мореплавания советский атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса; в России произошел дефолт, который запомнили как «черный понедельник». Родились 17 августа французский математик Пьер Ферма, русский поэт Антон Дельвиг, детская писательница Елизавета Водовозова, нидерландский физик Адриан Фоккер, советский шахматист, шестой чемпион мира Михаил Ботвинник, советский и российский актер, режиссер Олег Табаков. Скончались генерал-фельдмаршал Степан Апраксин, король Пруссии Фридрих II, великий русский химик-органик Александр Бутлеров, итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма Умберто Боччони, советский драматург Александр Вампилов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Договор Татарстана и Абхазии, аквапарки, конкурс в мэрии Казани

17 августа 1994 года в Казани первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель парламента Абхазии Владислав Ардзинба подписали бессрочный договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Тогда же было объявлено о подготовке около десятка соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, транспорта, науки, культуры, образования и здравоохранения, которые должны были наполнить договор конкретным содержанием. При этом Минтимер Шаймиев отметил, что Татарстан проявляет особый интерес к индустрии отдыха.

17 августа 2020 года мэрия Казани объявила открытый конкурс по формированию кадрового резерва руководителей учреждений культуры. О его условиях рассказал начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов. Кандидатам на должности руководителей культурных центров и детских школ искусств необходимо было предоставить концепцию развития одного из учреждений. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что это хорошая практика, которая себя зарекомендовала.



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17 августа 2020 года казанские аквапарки «Ривьера» и «Барионикс» объявили о своем открытии после снятия антиковидных ограничений. В обоих аквапарках стали доступны горки и аттракционы. Заполнять их разрешили не более, чем на 50%. Посетителей просили соблюдать дистанцию.

Хабиров о Куштау, новый дизайн «ВКонтакте», стадион «Динамо»

17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте Москвы открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение о постройке стадиона стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника — «Всесоюзной спартакиады». Стадион строился в течение двух лет. К открытию Спартакиады были возведены три бетонных трибуны высотой 16 метров на 25 тысяч зрителей.

Фото: mos.ru

17 августа 1977 года, советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Этот переход совершил экипаж под командованием капитана Юрия Кучиева. Советский атомоход «Арктика» после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска 9 августа 1977 года. После этого он сразу же взял курс к северной оконечности архипелага Новая Земля. В экспедиции принимали участие более 200 человек.

17 августа 2016 года основатель и бывший гендиректор сети «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал новый дизайн социальной сети. По его мнению, новый облик «ВК» вслепую скопирован с Facebook. Дуров назвал восемь пунктов, говорящих о захламлении визуального облика страниц. Бывший глава соцсети рассказал, что Facebook вводил подобные изменения, чтобы увеличить рекламные площади. При этом усечение новостной ленты снижает удобство пользования страницей.



Фото: glavarb.ru

17 августа 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров назвал конфликт «Башкирской содовой компании» с защитниками шихана Куштау недоработкой своей администрации. Он обратил внимание и на руководителя ведомства Александра Сидякина. «То, что произошло на Куштау, — это стопроцентная наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, Александр Геннадьевич, обращаю ваше внимание», — обратился к Сидякину глава РБ. Также он перечислил среди ответственных за случившееся правительственный блок, отвечающий за промышленность, и глав муниципалитетов. Хабиров объявил о создании координационного совета, который обсудит судьбу горы и с защитниками, и с представителями БСК.

«Большой скачок» в КНР, первый чемпионат мира по боксу

17 августа 1958 года — председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил политику «большого скачка». Это экономическая и политическая кампания в Китае, длившаяся с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. Следствием этой политики стала смерть от 20 до 40 миллионов человек. Попытка усилить экономический рост путем резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой.

Фото: wikipedia.org

17 августа 1974 года в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей. В турнире приняли участие 263 боксера из 45 стран. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.

17 августа 1992 года было создано Сообщество развития Южной Африки (англ. Southern African Development Community (SADC). Главная цель SADC — либерализация торговых связей стран-членов, развитие социально-экономического сотрудничества и интеграция, а также сотрудничество в области политики и безопасности между 16 странами юга Африки. Сообщество существенно продвинулось на пути создания зоны свободной торговли.

17 августа 1998 года президент США Билл Клинтон дал показания Большому жюри о том, что у него были «недопустимые физические отношения» со стажером Моникой Левински. В тот же вечер по национальному телевидению он выступил с заявлением, в котором признался в «неподобающих» связях с Левински. Последняя заявила, что с ноября 1995 года по март 1997 года у нее было девять сексуальных контактов с Биллом Клинтоном. Хиллари Клинтон, согласно опубликованному ею расписанию, была в Белом доме, по крайней мере, в некоторые из этих дней.

