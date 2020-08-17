Мэрия Казани объявила конкурс по формированию кадрового резерва руководителей учреждений культуры

Мэрия Казани объявила открытый конкурс по формированию кадрового резерва руководителей учреждений культуры. О его условиях сегодня на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов.

Кандидатам на должности руководителей культурных центров и детских школ искусств необходимо предоставить концепцию развития одного из учреждений. Документы сначала на заочный этап будут принимать в Управлении культуры с 21 августа по 6 октября каждый вторник с 14 до 18 часов. Материалы кандидатов разместят на сайте мэрии. Очный этап состоится в ноябре.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что это хорошая практика, которая себя зарекомендовала. Среди участников конкурса, по словам мэра, бывают не только молодые горожане, опытным тоже есть что предложить.

«Кандидатов, которые заслужили победы, но не оказались в числе победителей, приглашали в дальнейшем на те или иные проекты», — сказал глава города.

Ранее в кадровый резерв президента Татарстана вошли 22 человека.

