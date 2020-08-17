Оба аквапарка Казани сообщили о своем открытии

Казанские аквапарки «Ривьера» и «Барионикс» объявили о своем открытии. В обоих аквапарках стали доступны горки и аттракционы.

Согласно сайтам аквапарков, взрослый билет на целый день в «Ривьеру» обойдется в 2000 рублей, в «Барионикс» — 1900 рублей.

Заполнять здание возможно не более чем на 50% вместимости. Посетителей просят соблюдать дистанцию.

Напомним, что с 17 августа Татарстан входит в третий этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня разрешена работа театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

