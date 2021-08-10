Евгений Борец: «Оценка казанского зрителя для меня определяющая»

Известный джазмен с казанскими корнями поделился своими впечатлениями от фестиваля «Джаз в усадьбе Сандецкого» и анонсировал следующие выступления в Казани

Фото: Максим Платонов

Одним из хедлайнеров прошедшего в Казани XV фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого» выступил Евгений Борец, казанец с мировым именем, открывший фест со своим трио. Музыканты выступают неизменным составом вот уже 15 лет, а его лидер, несмотря на огромную концертную занятость, приезжает на малую родину достаточно часто. Джазовый пианист, композитор и аранжировщик рассказал в интервью «Реальному времени», когда его ждать в гости в следующий раз, прозвучит ли авторская музыка Борца в казанских театрах, и как татарстанская столица в очередной раз перещеголяла Москву.

«Считаем себя татарами»

— Евгений, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от открытия фестиваля, пока они еще свежи. Комфортно ли вам было вновь выступать в усадьбе Сандецкого?

— В Казани мне всегда выступать комфортно, а то, что фестиваль вернулся туда, откуда все начиналось, — знак хороший, развитие идет по спирали. Там мы отыграли много самых разных концертов вместе с музыкантами мирового уровня. В этот раз очень хорошо стояла сцена, если говорить о технологиях. Было ощущение, что я вернулся домой, в свой деревянный домик, который полон детских воспоминаний. Чудо просто…

— В Казань вы приехали в составе EVGENY BORETS TRIO. Кроме музыки, что скрепляет ваш творческий союз?

— Давид Ткебучава, Сергей Хутас и я — неизменный состав EVGENY BORETS TRIO вот уже долгие годы. Ни разу ни одной замены не было. Мы работаем вместе в разных проектах, в том числе с Андреем Макаревичем. Но самое интересное то, что я — из Казани, Давид — из Вятских Полян, а Сергей долгое время жил в Набережных Челнах. Все мы считаем себя, в какой-то степени, татарами, хотя непосредственного отношения к этой национальности не имеем.

В Казани мне всегда выступать комфортно, а то, что фестиваль вернулся туда, откуда все начиналось, — знак хороший, развитие идет по спирали

В начале было «БоНаСо»

— Помню ваше выступление, еще в 90-е годы, в составе трио «БоНаСо». А с этими музыкантами играете, встречаетесь?

— С Ильдаром Нафиговым и Олегом Солодовниковым вместе не выступаем, иногда встречаемся по какой-либо нужде. Но! Раскрою секрет. 23 сентября в Казани наш Олег Солодовников будет праздновать свое 60-летие. Собственно, юбилей уже был, но его празднование он отодвинул из-за пандемии. Мы соберемся вместе и сыграем несколько произведений, ведь «БоНаСо» — большой период в моей жизни и, возможно, один из самых лучших. Поверьте мне, это будет Событие.

В Казани «Свет воссиял» ярче

— Хочется вернуться к спектаклю Владимира Васильева «И воссияет вечный свет». Вы участвовали в постановке, в прологе и эпилоге, что было удивительно, необычно и ярко. В Москве премьера состоялась позже. Хочется узнать ваше мнение о столичном первом показе.

— Когда человек с классическим музыкальным образованием заходит в Большой театр и играет хотя бы что-то, его чувства передать словами очень сложно. Но если быть до конца честным, а я настаиваю, чтобы вы это написали, наш спектакль в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля был значительно лучше. Это мое личное мнение. Это не какая-то там скандальная история, Большой театр есть Большой театр, а Владимир Викторович Васильев — лицо главной сцены страны. Просто в Казани мы играли так… по-особенному что ли. И дело не во мне лично даже, не в оркестре или в совершенно потрясающем хоре театра, нам, думаю, просто родные стены помогли. Я имел возможность потом посмотреть записи премьер в Казани и в Москве и могу уверенно сказать, что первая запись значительно лучше.

По сути, это такая исповедальная история, которая ближе к джазу, фолк-музыке. Больше сказать не могу, пока диск не выйдет в сеть

«Фаустус» с музыкой Борца

— Вопрос о ваших произведениях — можно узнать, над чем вы сейчас работаете?

— Узнать-то можно, но не обо всем расскажешь. Это никакой не секрет, просто пока что-то не сделано, говорить об этом как-то неприлично. Из уже сделанного — мы недавно записали в Москве пластинку «Идиш джаз 3». Она выйдет через месяц, в сентябре. В альбоме участвуют восемь вокалистов, совершенно разных, непохожих друг на друга, это и иностранные исполнители и наши российские, есть новые имена. По сути, это такая исповедальная история, которая ближе к джазу, фолк-музыке. Больше сказать не могу, пока диск не выйдет в сеть.

— Вы писали музыку к кино, она звучит в сериалах «Апостол», «Каменская», фильме «Точка». Есть еще заказы на киномузыку?

— Для кино нет, но для спектакля написать музыку предложение поступило. Мой товарищ, актер и режиссер Александр Яцко, предложил поучаствовать в спектакле по Томасу Манну «Доктор Фаустус». Вещь сложнейшая, но, дай бог, все получится. Пока не знаю, для какого театра — это уже решает Яцко. Но я сразу оговорюсь, что в пандемию договариваться о чем-то очень сложно, никто на риск не идет. Трудно предсказать, что будет завтра, каждый день как сюрприз.

— От казанских театральных режиссеров такие предложения не поступали?

— Никогда. Не знаю, почему. Это уже не ко мне вопрос.

Вы не представляете, с какими сложностями пришлось столкнуться. Прививки, маски, тесты

Появится ли у нас «Богема»?

— Возвращаясь к сюрпризам каждого дня, я знаю, что вы до последнего не были уверены, что приедете на фестиваль «Джаз в усадьбе Сандецкого?

— Да, вы не представляете, с какими сложностями пришлось столкнуться. Прививки, маски, тесты. Кстати, я прививку сделал, что и вам советую.

— Евгений, вечером 5 августа вы допоздна были на сцене, а уже ранним утром покинули Казань. Куда так торопились? Расскажите о ближайших концертах.

— На следующий день мы отыграли концерт в Москве. Но я не могу раскрывать вам весь свой график. Скажу, что концерты есть, у нас много проектов, вот, например, программа «Богема» с Андреем Макаревичем. Она состоит из замечательных песен 30—40-х годов, которые исполняются на русском языке. Планы есть, мы движемся вперед и смотрим на восход солнца, а не на закат.

— Программу «Богема» можно будет услышать в Казани?

— Не сомневаюсь. Кстати, в Казани мы будем не один день в сентябре, как я уже рассказывал. 24 числа мы выступим на «Аксенов-фесте», где исполним песни Андрея Макаревича в составе группы Yo5. Участие в этом фестивале для нас большая честь, это всегда испытание нашего культурного уровня. Оценка казанского зрителя лично для меня крайне важна, она определяющая.