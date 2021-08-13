День в истории: Ленин в Казанском университете, запрет масонства и возведение Берлинской стены

Чем примечательна дата 13 августа

Сегодня, 13 августа, — дата, примечательная многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: испанский конкистадор Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан; покровителя деятелей искусств, кардинала Ришелье назначили Первым министром Франции; в России запретили тайные общества и масонские ложи; Владимира Ульянова (Ленина) приняли в Казанский университет; в Лондоне вышла в эфир первая в мире цветная телепередача; началось возведение Берлинской стены. Родились 13 августа русский ученый-естествоиспытатель Иван Сеченов, русский химик-органик из Казанской школы Николай Зинин, немецкий революционер Карл Либкнехт, английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок, лидер кубинской революции Фидель Кастро. Скончались архитектор, основоположник русского классицизма Василий Баженов, английская сестра милосердия Флоренс Найтингейл, французский врач и анатом, изобретатель стетоскопа Рене Лаэннек, русский философ Владимир Соловьев, английский писатель Герберт Уэллс, советский шахматист и 9-й чемпион мира Тигран Петросян. Подробнее о значимых событиях даты — в подборке «Реального времени».

Ленин в Казанском университете, первая летняя Спартакиада учащихся



13 августа 1812 года в Закавказье, в городе Шуше Елизаветпольской губернии, родился выдающийся русский химик-органик, основатель казанской научной школы, один из организаторов и первый президент Русского химического общества Николай Зинин. В 1830 году он приехал в Казань, где поступил в университет на математическое отделение философского (позднее физико-математического) факультета. По окончании учебы остался в Казанском университете преподавать физику, а позднее — механику и химию. В 1836 защитил диссертацию и получил ученую степень магистра физико-математических наук. Был назначен адъюнктом по кафедре химии и отправлен на стажировку за границу. В 1841 стал экстраординарным профессором по кафедре технологии. В Казани оставался до 1847, после чего работал в медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, сначала в звании профессора, затем академика и «директора химических работ». В 1868 вместе с Д. И. Менделеевым, Н. А. Меншуткиным и другими учеными организовал Русское химическое общество и десять лет руководил им. Осенью 1878 Зинин заболел, и спустя два года, в 1880-м, умер от осложнений.



Фото wikipedia.org

В 1887 году выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов принят в число студентов Императорского Казанского университета. Приняли его не сразу. Была наложена резолюция: отсрочить до получения характеристики. А характеристику на него прислал директор Симбирской гимназии Федор Михайлович Керенский. Это отец Александра Федоровича Керенского, будущего главы Временного правительства. В ней он написал: «Весьма талантливый, постоянный, усердный, аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как самый достойный по развитию и поведению». Конечно, после такой характеристики была поставлена резолюция «принять». Владимир Ульянов стал студентом Казанского университета.

В 1903 году студентом физико-математического факультета Императорского Казанского университета становится Велимир Хлебников — будущий поэт и один из ведущих участников движения футуристов в России. В ноябре того же года его арестовали за участие в студенческой демонстрации, и он месяц провел в тюрьме. В феврале 1904 года Виктор подал прошение об увольнении из числа студентов, а летом попросил зачислить его тот же факультет.

Фото wikipedia.org

В 2003 году с 13 августа по 10 сентября в Казани и Челнах проходила первая летняя Спартакиада учащихся России. Около 5,5 тысячи спортсменов со всех концов страны приехали в Татарстан, чтобы выявить лучших в шестнадцати видах спорта. Юные мастера мерились силами в конном и гиревом спорте, в спортивной аэробике, баскетболе, вольной и греко-римской борьбе, шахматах, фехтованию на рапирах и саблях, художественной гимнастике, плавании, легкой и тяжелой атлетике.

Запрет масонства и Всесоюзная Спартакиада

13 августа 1822 года император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». Масонские ложи появились в 1730-х. В России они неоднократно подвергались гонениям и трижды запрещались специальными императорскими указами: сперва при Екатерине II, затем Павле I и Александре I. Правительство Александра I разрешило деятельность масонских лож, чтобы поставить их под надзор и использовать в своих интересах. Но в стране возникали конспиративные ложи «высших степеней», а само масонство оказалось тесно связанным с революционными идеями. Несмотря на запреты властей, масонские ложи в России продолжали действовать до 1918 года, когда их упразднило уже советское правительство. В 1991 году ложи в России начали возрождаться. В 1995 году в Москве учредили Великую Ложу России (ВЛР) — она стала первой национальной великой ложей, воссозданной после запрета масонства в 1822 году.

Фото philately.ru

В 1928 году 12 августа в Москве стартовала Всесоюзная спартакиада, она завершилась 24 августа. Некоторые соревнования прошли в более ранние или более поздние сроки; а соревнования по гребле и парусному спорту прошли в Ленинграде. Спартакиада была посвящена первому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Соревнования проходили по 21 виду спорта. Церемония открытия и футбольные матчи проходили на стадионе «Динамо» в Петровском парке — крупнейшем в СССР. Он вмещал 25 тысяч зрителей.

В 2020 году Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Ему и другим фигурантам были предъявлены обвинения в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, владея офшорными компаниями, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым «создал и возглавил преступное сообщество».

Фото: Максим Платонов

Первая цветная телепередача, возведение Берлинской стены и Олимпиада в Афинах

13 августа в 1907 году в Нью-Йорке запустили первое такси. На первых порах никак не могли решить, по какому тарифу оплачивать труд шоферов. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением из путешествия в американский мегаполис. Название «такси» происходит от слова таксометр — прибора, который изобрел Вильгельм Брун в 1891 году. Прибор автоматически измерял время и расстояние поездки, что позволяло рассчитать ее стоимость.

В 1928 году в лондонский эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда сильно отличалась от современных: она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями. Впервые Бэрд продемонстрировал телепередачу в одном из лондонских универмагов в 1924-ом. Однако тогда изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. Спустя еще несколько попыток, в 1928 году, Бэрд впервые создал действующую модель цветного телевизора — за 30 лет до его широкого практического использования.

Фото wikipedia.org

В 1961 году 13 августа началось сооружение Берлинской стены. Предполагалось, что стена сократит количество перебежчиков из ГДР (Германской Демократической Республики) в Западный Берлин, так как их число росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Длина стены составила 45 км. Сюда стоит прибавить 120 км вокруг Западного Берлина. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона разрушенных в войну домов длиной в полкилометра. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. Берлинская стена стала одним из самых известных символов «холодной войны». После падения коммунистического режима в ГДР 9 ноября 1989 года берлинцы начали разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры.

13 августа 2004 года открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция). Игры в Греции проходили до 29 августа. На статус Олимпийской столицы претендовали Рим (Италия), Кейптаун (ЮАР), Стокгольм (Швеция) и Буэнос-Айрес (Аргентина). На подготовку к Олимпиаде потратили около 8 миллиардов евро. Около 1 миллиарда евро было вложено в обеспечение безопасности Игр. За право трансляции афинской Олимпиады телекомпания NBC Universal заплатила 793 миллиона долларов, Игры шли по всем ее каналам 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Места в тройке победителей в неофициальном командном зачете распределились следующим образом: США (101 награда, из них 35 золотых), КНР (63 медали, 32 золотых), Россия (92 и 28 медалей соответственно).