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Следком завершил расследование дела экс-министра Абызова

18:21, 13.08.2020
Следком завершил расследование дела экс-министра Абызова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-министра Михаила Абызова. Ему и другим фигурантам предъявлены обвинения.

Бывшему министру по координации деятельности Открытого правительства и его соучастникам инкриминируются создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание доходов, подкуп и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, владея офшорными компаниями, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым «создал и возглавил преступное сообщество».

В 2014 году Абызов похитил 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). Деньги были выведены на Кипр, утверждается в сообщении СКР.

Уголовное дело передано обвиняемым для ознакомления. Далее его направят в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. После этого дело передадут в суд.

Ранее прокуратура потребовала конфисковать у бывшего министра 32 млрд рублей

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