Дневник Олимпиады: блестящий успех российских волейболистов в Токио

Татарстан гарантировал себе еще три медали

Фото: FIVB

Золото в боксе и греко-римской борьбе, серебро в прыжках с шестом и гарантированная медаль в мужском волейболе после блистательной победы сборной России над Бразилией — вот итоги олимпийского четверга. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Зачем и кому нужны Олимпиады

Дебют «Спартака» в новом сезоне Лиги чемпионов в очередной раз доказывает: нам просто необходимы Олимпиады. Вспомните, как «красно-белые» выиграли Кубок «Матч Премьер» и как радостно заявляли его болельщики об очередном, тысяча пятисотом, возрождении этого клуба, забывая о том, что на этом кубке «Спартак» конкурировал с российскими командами. А первый же иностранный — наказал его, как нашкодившего школьника.



Российский футбол болен, у него финансовая интоксикация, срочно нужны меры, чтобы игроки начали играть хотя бы за страх, если совестью не обременены. В хоккее схожая ситуация.

И в это время другие ребята «за ту же зарплату» дарят нам спортивные праздники. В четверг это были наши волейболисты. Уже сама по себе победа над Бразилией была радостью. Еще мы взяли реванш у южноамериканцев за поражение наших девушек, да еще и по похожему сценарию. Уступая 13:20 по ходу третьей партии, россияне не только догнали соперника, но и выиграли. Из-за неисправности на табло высветился счет 20:12, в котором был тайный смысл, намекающий на великий камбэк олимпийского Лондона, куда бразильцы Бруно, Лукарелли, Уоллес мысленно унеслись на машине времени. Как говорится, это вам не Рио-де-Жанейро, где Бразилия обыграла Россию в полуфинале 5 лет назад. Это Токио-2020, в котором южноамериканцы так и не поняли, что делать с этой Россией, которая побеждает без травмированного Мусэрского, безболезненно меняет одного Волкова — Александра на другого — Дмитрия, где вместо Романа Яковлева уже успел вырасти его сын Иван.

Уступая — 13:20 по ходу третьей партии, россияне не только догнали соперника, но и выиграли. Фото: FIVB

В результате мы переломили ход встречи и выиграли третью партию — 26:24. В зале сидели наши волейболистки, и некоторым из них, надеемся, стало понятно, как надо выходить со скамейки запасных, усиливая игру, что сделали Ильяс Куркаев и Ярослав Подлесных, а не отбывая номер на площадке, в чем и таилась разница между поражением девушек и победой мужчин, которые на полных парах помчались к победе в четвертом сете — 3:1.



Мизинов — для России незаменим

Летняя Олимпиада переместилась в Саппоро, в столицу зимних Игр 1972 года. Те, кто читал о нежелании японцев быть хозяевами Олимпийских игр, могли бы включить телерепортаж с 20-километрового захода среди мужчин, где Василий Мизинов боролся за медаль. Мизинов — для России незаменим, совсем еще молодым, 21-летним спортсменом он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Катаре, где наш «ограниченный контингент» легкоатлетов выступал в статусе нейтральных атлетов. Увы, сейчас Мизинов получил двухминутный штраф, и выбыл из борьбы за медаль в Токио-2020.

С другой стороны, еще до своего снятия Мизинов бодро прошагал мимо ходока из Польши. А ведь Польша воспитала самого звездного ходока в мире за всю историю — Роберта Корженевского, четырехкратного чемпиона Олимпиад. Ямайка воспитала самых лучших спринтеров, не только Усейна Болта, но еще и Йохана Блэйка, Асафу Пауэлла. А вот поди ж ты в токийском финале на 100 метров не было ни одного ямайца. Кстати, у США своя личная катастрофа от того, что мужская сборная не попала в финал эстафеты 4 по 100 метров. Sic transit gloria mundi (так проходит слава мира) — сошли лидеры, а за их спиной пустота.

Сейчас эту пустоту у ходоков заполнили итальянский чемпион Массимо Стано, и два японца Икеда и Яманиши, серебряный и бронзовый призеры. Причем, из всей троицы «доходягой» можно было назвать только итальянца, поскольку японцы зачастую не шли, а летели к заветному финишу. Судьи синхронно моргали в каждый момент, когда хозяйские ходоки переходили в фазу полета, чтобы не огорчить хозяев Олимпиады. Япония по сравнению с прошлыми Играми в Рио уже сделала могучий шаг вперед: 41 награда (21-8-12). При этом в Бразилии японцы тоже завоевали 41 медаль (12-8-21). Но посмотрите — какой прогресс в качестве медалей, сколько прибавилось золотых, и это за три дня до финиша. На самом деле, все логично. Канада в 2006 году завоевала 24 медали (7-10-7), дома, в Ванкувере-2010 выиграла 26, при этом было в два раза больше золота (14-7-5). Англия в 2008 году — 48 медалей (19-13-16), дома, в Лондоне — 65 наград (29-17-19). В отношении всех перечисленных стран эта логика действует с той точки зрения, что дома и стены помогают, и судьи «моргают», плюс хозяева Олимпиады могут усилить олимпийскую программу за счет хорошо развитых там видов спорта. И только когда Россия блестяще выступила в Сочи, это было доказательством государственной программы допинга, как считают наши западные коллеги, включая Хайо Зеппельта.

Сейчас сборную Украины по байдарка и каноэ возглавляет Юрий Чебан, тот самый, который изготовил лодку с изображением ракеты, взрывающейся в Москве. Фото: facebook.com/ukr.canoe

Хайо Зеппельт снова в «деле»

«МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словом «пресса», возмутился Хайо Зеппельт, который позиционирует себя, как немецкий журналист, борющийся с допингом. Сейчас его возмутила Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД.

Современные Олимпиады как грандиозное спортивное событие, как никакое другое обнажают все противоречия, существующие в мире. Политического, национального, даже сексуального характера. И кому, как не Зеппельту это не знать. Увы, Россия продолжает находиться в ситуации отбивающейся от нападок, и двусмысленный ролик Захаровой важен хотя бы с точки зрения того, что нам пора переходить в наступление.



Сейчас сборную Украины по байдарка и каноэ возглавляет Юрий Чебан, тот самый, который изготовил лодку с изображением ракеты, взрывающейся в Москве. На ней он собирался стартовать на Олимпиаде в Рио, но протест МОК вынудил его сменить провокационный рисунок на изображение запорожского казака. Чебан заявлял о том, что идея нарисовать изображение на своей лодке возникла аж в 2014 году, в связи с событиями в Крыму, Донбассе и Луганске. «В 2014 году я специально заказал себе лодку, на которой была изображена ракета, удачно взорвавшаяся в Москве. В Рио я хотел добавить на нее еще больше фрагментов, но не получилось»... Правда в августе 2014-го Чебан без всяких претензий на политику выступил на чемпионате мира, который проходил в Москве, на обычной лодке без всяких рисунков, стоял на пьедестале почета, обнявшись с россиянином Коровашковым и литовцем Шуклиным, ни слова претензий не высказывал на итоговой пресс-конференции. Эдакий патриотизм в пределах Крещатика.

Пока мировая общественность обсуждает вынужденное усыпление лошади швейцарского троеборца Робина Годеля по кличке Джет Сет, которая травмировала крестообразные связки колена, от Украины стартует Ирина Логутенкова на Гетмане Сагайдачном. Логутенкова, живущая в Бельгии, показывает свою любовь к родине издалека, и столь неоднозначным поступком, как переименованием коня. Поскольку Гетман Сагайдачный, это конь 15 лет, ранее называвшийся Колато. Для понимания: кличку племенным лошадям и коням дают по имени отца и матери, в зависимости от породы. К примеру, у орловской породы, первая буква в имени это первая буква имени мамы, а в середине первая буква имени отца или наоборот. Колато — представитель голштинской породы, а они, также как буденновская, ганноверская, донская и терская породы, должны носить кличку, где первая буква от имени отца, а в середине должна стоять первая буква от имени матери. Это практически закон, нельзя племенную лошадь, переименовывать, как чеховскую Каштанку в Тётку. Но нет препятствий патриотам, значит, и Гетман Сагайдачный, прославившийся тем, что воевал с Россией, вполне уместен.

Альберт Батыргазиев победил в финале американца Дюка Рогана. Фото olympic.ru

Запланированное золото единоборцев



Задача завоевывать золотые медали для России в четверг была возложена на единоборцев. Четко справился с ней боксер Альберт Батыргазиев, который раздельным решением судей победил в финале американца Дюка Рогана. Оправдал ожидания греко-римлянин Заур Угуев, которому не смог противостоять в финале Кумар Рави из Индии. Оба золота были ожидаемы, едва ли не запланированы. Как и медаль шестовички Анжелики Сидоровой. Она уступила американке, но это в какой-то мере справедливо, после того, как Сэнди Моррис вылетела из соревнований, отвратительно организованных под эгидой ИААФ.



Два слова о судьях. В легкой атлетике был момент, когда их действия показались слишком жестокими по отношению к нашему десятиборцу Илье Шкуреневу, — они не засчитали его прыжок к высоту. Но в четверг они «реабилитировались» на велотреке и удовлетворили протест Дениса Дмитриева, позволивший ему отобраться в полуфинал на спринте.

Словом, мы все больны гандболом. И за гандбол умрем! Цитата из песни группы «Сплин» позволяет предполагать, что ее лидер Александр Васильев занимался этим видом спорта, но это не так. Зато гандболом занимались Дмитрий Рогозин и Сергей Светлаков, колоритный актер Алексей Дмитриев из Ярославля, который даже играл несколько сезонов в профессиональной команде «Каустик» из Волгограда, его коллега по актерской гильдии и гандбольной среде Ян Цапник из челябинского «Полета», вице-спикер парламента Молдовы Владимир Витюк защищал цвета команды Тирасполя, а Михаил Задорнов играл за юношескую сборную Латвии, и вершиной его спортивной карьеры было участие во Всесоюзной Спартакиаде школьников 1967 года. Сегодня полуфинал российско-норвежского противостояния, не пропустите!

Джаудат Абдуллин