Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российской Федерации по делу известной фигуристки Камилы Валиевой.
В январе 2023 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат «Триметазидин».
С этого момента все ее результаты были аннулированы — фигуристку лишили золотых наград чемпионатов Европы и России.
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