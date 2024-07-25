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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой

16:17, 25.07.2024
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой
Фото: Руслан Ишмухаметов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российской Федерации по делу известной фигуристки Камилы Валиевой.

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат «Триметазидин».

С этого момента все ее результаты были аннулированы — фигуристку лишили золотых наград чемпионатов Европы и России.

Олег Исаков

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