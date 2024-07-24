Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN. Российская спортсменка уступила первые два места сестрам Уильямс. Серена расположилась на первой строчке, а Винус на второй.

По мнению ESPN, лучшим теннисистом столетия стал швейцарец Роджер Федерер. Вторая строчка была отдана сербу Новаку Джоковичу, тройку замкнул испанец Рафаэль Надаль, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 4 года назад Мария Шарапова вошла в список самых красивых россиянок по версии японских СМИ. Тогда помимо нее в список вошли олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова. Помимо спортсменок в статье приводятся в пример супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Разиль Самигуллин