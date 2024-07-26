ФК «Бордо» понижен до третьего дивизиона чемпионата Франции

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Бордо» понижен до третьего дивизиона чемпионата Франции из-за финансовых проблем. Национальное управление по контролю менеджмента футбольных клубов приняло решение о понижении команды после изучения ее финансового положения, сообщается на сайте французской профессиональной футбольной лиги.



У «Бордо» есть неделя на апелляцию. Если клуб не сможет поправить свое финансовое положение, команда отправится в национальный чемпионат. По данным RMC Sport, долг «Бордо» составил около 40 миллионов евро.

Ранее «Бордо» вылетел в «Лигу 2» по спортивному принципу, однако решение о понижении команды до третьего дивизиона означает, что команда может оказаться в еще более низшей лиге, если не исправят свою финансовую ситуацию.

Напомним, что в России стартовал новый сезон Российской премьер-лиги по футболу. В первом матче встретились московский «Локомотив» и «Акрон».

