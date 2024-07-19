«Чемпионат»: «Ак Барс» ищет варианты обмена нападающего Райли Барбера

Фото: Айрат Назипов

Казанский «Ак Барс» ищет варианты обмена американского нападающего Райли Барбера. Также рассматривается вариант расторжения контракта с игроком, о чем сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У 30-летнего хоккеиста еще год действующего соглашения с казанским клубом с зарплатой в 55 млн рублей. В прошлом сезоне он перешел в «Ак Барс» из казахстанского «Барыса». В составе казанцев по итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. При этом в таком же количестве матчей за «Барыс» Барбер показал более высокую результативность — 23 (10+13) очка.

Также сегодня появилась информация о том, что казанский клуб может покинуть нападающий Евгений Свечников, а пополнить — нападающий «Сан Хосе Шаркс» Александр Барабанов.

Олег Исаков