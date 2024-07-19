Более 3 тыс. участников зарегистрировалось на легкоатлетический забег «Ночная Казань»

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Более трех тысяч человек из России, Казахстана, Мьянмы и ЮАР зарегистрировалось для участия в спортивном мероприятии. Забег «Ночная Казань» пройдет с 18.00 27 июля до 1.30 28 июля, сообщает исполком города.

Участникам предстоит пробежать одну из двух дистанций — 5 или 10 километров. Для юных спортсменов от 3 до 10 лет предусмотрены дистанции 300 и 600 метров, а также 1 километр.



В этом году в рамках забега состоится традиционный конкурс костюмов. Победителей ждут новые беговые кроссовки и подарки от организаторов. Во время забега в Казани будет ограничено движение транспорта на ряде участков.

Рената Валеева