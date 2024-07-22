«Рубин» объявил стартовый состав на матч РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Фото: Максим Платонов

«Рубин» объявил стартовый состав на первую игру нового сезона Российской Премьер-лиги. Матч состоится в рамках первого тура чемпионата и пройдет 22 июля на домашнем стадионе клуба «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В стартовом составе казанского клуба выйдут следующие игроки: вратарь Нигматуллин, защитники Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, полузащитники Кабутов, Йочич, Зотов, Вада, Шабанхаджай , нападающий Даку.

В рамках первого тура 22 июля «Рубин» сыграет против «Пари Нижний Новгород». В рамках второго тура 27 июля казанская команда встретится с питерским «Зенитом». Третий тур казанцы сыграют против команды «Химки».

Рената Валеева