Новости спорта

05:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Владимир Путин поручил создать в России новый фонд поддержки спорта

15:40, 22.07.2024
Владимир Путин поручил создать в России новый фонд поддержки спорта
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране фонд по поддержке отечественного спорта. Согласно поручению, новый фонд будет некоммерческой организацией.

Фонд будет заниматься дополнительной поддержкой спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций. Также он будет реализовывать новые форматы международных соревнований и развивать спортивную инфраструктуру.

Финансирование структуры планируется вести за счет целевых отчислений от азартных игр.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортОбществоИнфраструктура

Новости партнеров

Читайте также