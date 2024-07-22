Владимир Путин поручил создать в России новый фонд поддержки спорта
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране фонд по поддержке отечественного спорта. Согласно поручению, новый фонд будет некоммерческой организацией.
Фонд будет заниматься дополнительной поддержкой спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций. Также он будет реализовывать новые форматы международных соревнований и развивать спортивную инфраструктуру.
Финансирование структуры планируется вести за счет целевых отчислений от азартных игр.
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