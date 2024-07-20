В России стартовал новый сезон Российской премьер-лиги по футболу

Фото: Динар Фатыхов

В России стартовал новый сезон Российской премьер-лиги по футболу. В первом матче встретились московский «Локомотив» и «Акрон». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из столицы.

На 29-й минуте счет в матче открыл Сергей Пиняев и москвичи повели в счете, однако уже на 36-й минуте Солтмурад Бакаев сравнял счет. Через две минуты после второго гола в ворота «Акрона» мяч забил Алексей Батраков, сообщает Интерфакс.

В последней пятиминутке первого тайма счет вновь стал равным, результативным действием отметился Абу-Саид Эльдарушев. Судьба игры завершилась в концовке матча. На 79-й минуте Дмитрий Воробьев стал автором третьего гола «Локомотива».

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионом РПЛ стал питерский «Зенит». От него в чемпионской гонке буквально на одно очко отстали «Краснодар» и московское «Динамо».

Разиль Самигуллин