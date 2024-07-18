Финал чемпионата Европы по футболу привлек внимание 3,8 млн зрителей из России

Фото: Динар Фатыхов

Финальный матч между Испанией и Англией в рамках чемпионата Европы — 2024 привлек 3,8 млн зрителей на платформах Okko и «Матч ТВ», пишет «Коммерсантъ».

Доля телеаудитории составила 13,4%. Эти показатели ниже результатов предыдущих чемпионатов. Однако стоит учесть, что в этом году турнир прошел без участия российской сборной, а также не транслировался на федеральных каналах.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы по футболу 2024 года со счетом 2:1. В финальном матче испанцы оказались сильнее сборной Англии. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ушел в отставку после проигрыша испанцам в финале чемпионата Европы.