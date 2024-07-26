КХЛ вышла из-под надзора ФХР в сфере проведения чемпионатов страны по хоккею
Федерация хоккея России приняла предложение Континентальной хоккейной лиги о расторжении договора о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.
Согласно новым порядкам, КХЛ будет напрямую взаимодействовать с Минспорта России и получит независимость от Международной федерации хоккея (ИИХФ) и ФХР.
В результате обсуждения стороны пришли к соглашению о расторжении договора с 1 августа 2024 года при соблюдении ряда условий:
- взаимное уважение контрактов хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР;
- освобождение хоккеистов, играющих в КХЛ, для участия в Олимпийских играх, чемпионатах мира, молодежных и юниорских чемпионатах;
- планирование пауз в календаре для Кубка Первого канала, ЧМ и ОИ в случае участия в них сборных команд России;
- наличие в каждом хоккейном клубе КХЛ детской школы с командами как минимум восьми возрастов (от 8 до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.
По итогу под эгидой ФХР будут проводить национальные чемпионаты среди мужских и женских команд, а также Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.