КХЛ вышла из-под надзора ФХР в сфере проведения чемпионатов страны по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Федерация хоккея России приняла предложение Континентальной хоккейной лиги о расторжении договора о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

Согласно новым порядкам, КХЛ будет напрямую взаимодействовать с Минспорта России и получит независимость от Международной федерации хоккея (ИИХФ) и ФХР.

В результате обсуждения стороны пришли к соглашению о расторжении договора с 1 августа 2024 года при соблюдении ряда условий:

взаимное уважение контрактов хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР;

освобождение хоккеистов, играющих в КХЛ, для участия в Олимпийских играх, чемпионатах мира, молодежных и юниорских чемпионатах;

планирование пауз в календаре для Кубка Первого канала, ЧМ и ОИ в случае участия в них сборных команд России;

наличие в каждом хоккейном клубе КХЛ детской школы с командами как минимум восьми возрастов (от 8 до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.

По итогу под эгидой ФХР будут проводить национальные чемпионаты среди мужских и женских команд, а также Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года.

Олег Исаков