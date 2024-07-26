Во Франции наблюдается рост заболеваемости коронавирусом перед Олимпиадой

Фото: Максим Платонов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал о всплеске заболеваемости коронавирусом во Франции перед началом Олимпийских игр — 2024 в Париже, сообщает Чемпионат.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Допуск на соревнования получили больше спортсменов, чем на предыдущих Играх, но некоторые отказались от участия.

Несмотря на всплеск заболеваемости, о повышенной нагрузке на медицинские учреждения не сообщается.

Напомним, что 15 россиян и 16 белорусов примут участие на Олимпиаде в Париже 2024. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина