Баскетбольный клуб «УНИКС» сразится с «Зенитом» и турецким «Бешикташем» в групповом этапе Суперкубка ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который пройдет с 11 по 14 сентября в Москве. Команда попала в группу «Б» вместе с «Зенитом» и «Бешикташем», сообщается в телеграм-канале лиги.

На групповом этапе команды сыграют по круговой системе, где каждая команда проведет по одной встрече с каждым соперником. По результатам группового этапа все участники турнира квалифицируются в плей-офф.

Плей-офф будет состоять из трех матчей: за 5-е место, за 3-е место и финал. Команды, занявшие 3-е и 2-е места в своих группах, сыграют за 5-е и 3-е места соответственно, а победители групп разыграют титул.

Матчи группового этапа пройдут 11—13 сентября, финальные встречи состоятся 14 сентября.

Анастасия Фартыгина