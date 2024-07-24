В Госдуму внесен законопроект о знании гимна и присяге для спортсменов

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесен проект закона, который обязывает спортсменов знать текст Государственного гимна Российской Федерации. Если спортсмен включен в списки кандидатов в спортивные сборные команды России, он также должен будет принести присягу спортсмена. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается внести изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». По словам депутата Госдумы Амира Хамитова («Новые люди»), этот проект учитывает необходимость воспитания молодежи в духе патриотизма. Парламентарий отметил, что принятие инициативы подчеркнет серьезную ответственность каждого спортсмена, ведь, участвуя в международных соревнованиях, он становится не только профессионалом, но и представителем своей страны.

Напомним, МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде-2024. Среди них есть представители различных видов спорта: теннисисты, велогонщики, пловцы и другие.

Рената Валеева