В Казани проведут финал летней Спартакиады учащихся по гиревому спорту

Фото: Динар Фатыхов

В Казани проведут третий этап (финал) XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по гиревому спорту. В настоящее время Федеральный центр подготовки спортивного резерва ищет подрядчика для организации тендера на 1,7 млн рублей.

Финал спартакиады состоится со 2 по 4 августа. В рамках мероприятия примут участие 110 спортсменов, оценивать их будут 19 судей, двое из которых входят в судейскую коллегию.



Финансирование осуществляется за счет субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год. Реализация мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, что в Казани уже проходили всероссийские соревнования по гиревому спорту, порядка 100 спортсменов из девяти стран приняли участие в «Мемориале Николая Жеребцова», который состоялся во Дворце единоборств «Ак Барс».



Анастасия Фартыгина