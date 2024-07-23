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Metaratings: Барабанов прибыл в Казань для подписания контракта с «Ак Барсом»

15:28, 23.07.2024
Metaratings: Барабанов прибыл в Казань для подписания контракта с «Ак Барсом»
Фото: Максим Платонов

Российский нападающий Александр Барабанов прилетел в Казань. В ближайшее время он подпишет контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает Metaratings.

Минувший сезон 29-летний хоккеист провел в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». За 46 матчей регулярного чемпионата Барабанов набрал 13 (4+9) очков.

Как ранее объявил «Спорт-Экспресс», форвард подпишет с казанским клубом двухлетний контракт. Кроме того, состав «Ак Барса» вскоре может пополнить канадский нападающий Ник Петан.

Олег Исаков

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