Metaratings: Барабанов прибыл в Казань для подписания контракта с «Ак Барсом»

Фото: Максим Платонов

Российский нападающий Александр Барабанов прилетел в Казань. В ближайшее время он подпишет контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает Metaratings.

Минувший сезон 29-летний хоккеист провел в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». За 46 матчей регулярного чемпионата Барабанов набрал 13 (4+9) очков.



Как ранее объявил «Спорт-Экспресс», форвард подпишет с казанским клубом двухлетний контракт. Кроме того, состав «Ак Барса» вскоре может пополнить канадский нападающий Ник Петан.

Олег Исаков