Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» из НХЛ. Игрок отказался от своих требований по зарплате и стал свободным агентом, сообщает РИА «Новости».
Вчера клуб «Каролина Харрикейнз» выставил игрока на безусловный драфт отказов для расторжения соглашения.
Информация об уходе Евгения Кузнецова из НХЛ появилась в понедельник. Тогда сообщалось, что игрок вернется в КХЛ и подпишет четырехлетний контракт с питерским СКА.
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