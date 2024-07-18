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Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

19:23, 18.07.2024

Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» из НХЛ. Игрок отказался от своих требований по зарплате и стал свободным агентом, сообщает РИА «Новости».

Вчера клуб «Каролина Харрикейнз» выставил игрока на безусловный драфт отказов для расторжения соглашения.

Информация об уходе Евгения Кузнецова из НХЛ появилась в понедельник. Тогда сообщалось, что игрок вернется в КХЛ и подпишет четырехлетний контракт с питерским СКА.

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