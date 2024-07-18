Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» из НХЛ. Игрок отказался от своих требований по зарплате и стал свободным агентом, сообщает РИА «Новости».

Вчера клуб «Каролина Харрикейнз» выставил игрока на безусловный драфт отказов для расторжения соглашения.

Информация об уходе Евгения Кузнецова из НХЛ появилась в понедельник. Тогда сообщалось, что игрок вернется в КХЛ и подпишет четырехлетний контракт с питерским СКА.