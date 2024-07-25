Скандирования болельщиков в адрес «Зенита» обернулись для «Локомотива» и «Спартака» штрафами

Фото: Динар Фатыхов

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение о штрафах для московских футбольных клубов «Локомотив» и «Спартак», пишет ТАСС.

Причиной стали скандирования болельщиков этих команд, направленные против петербургского «Зенита», во время матчей первого тура Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.



Во время матча «Локомотива» болельщики скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». За это «Локомотив» оштрафован на 10 тыс. рублей. Аналогичный штраф получил «Спартак» за скандирование болельщиками схожей кричалки в адрес «Зенита».

Матч между «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном» состоялся 20 июля. «Локомотив» выиграл со счетом 3:2. Игра между «Оренбургом» и «Спартаком» прошла 21 июля, и в ней победу одержал «Оренбург» со счетом 2:0.

Олег Исаков