CAS отклонил решение о перераспределении медалей Олимпиады в Пекине

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда сообщила, что CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого МОК аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Первое место в командном олимпийском турнире заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы.

После перераспределения мест сборная Канады подала апелляцию, требуя переместить российскую команду на четвертое место, а сборную Канады — на третье. В CAS подчеркнули, что апелляцию канадской стороны рассматривает другая комиссия. Назвать дату вынесения решения пока невозможно.

Рената Валеева