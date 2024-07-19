Рашид Рахимов на КОСе: «Сегодня мы примерили вашу форму, а вы — нашу»

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов и игроки клуба Валентин Вада, Руслан Безруков, Артур Нигматуллин и Александр Юкич посетили с экскурсией «Казаньоргсинтез» и встретились с местными болельщиками. Об этом сообщается в пресс-релизе КОСа. Они осмотрели производства, новый санитарно-бытовой корпус для персонала и оценили «экологические фишки» компании, а затем, на встрече со своими болельщиками, представили новую «рубиновскую» форму и провели автограф-сессию. К слову, поклонников «Рубина» на предприятии немало. В том числе и генеральный директор Айрат Сафин.

— После переезда из Нижнекамска в Казань в 2022 году я стараюсь не пропустить ни один матч «Рубина», хотя до этого футбол был для меня видом спорта, который я мало понимал. Но Марат Адипович и другие болельщики начали меня в прелести этой игры посвящать. Знаете, как у них глаза горят, какие жаркие обсуждения игры идут во время перерыва?! Теперь и для меня игра — это праздник, возможность провести время с семьей, с близкими. Я стараюсь на футбол ходить с сыном. У нас после матча на неделю хватает разговоров об игре, — признался Айрат Сафин.

— Рад видеть в зале много болельщиков с атрибутикой клуба. Получается, сегодня на экскурсии мы примерили вашу форму, а вы — нашу. Уверен, с вашей поддержкой «Рубин» продолжит движение вверх по турнирной таблице, — обратился к собравшимся на встрече Рашид Рахимов.