Чемпионка мира и Европы по волейболу, экс-игрок «Динамо-Казань» Евгения Старцева завершила карьеру

Фото: Максим Платонов

Волейболистка Евгения Старцева, которая в разные годы выступала за казанское, краснодарское и челябинское «Динамо», а также за московское «Динамо» и сборную России, приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

— Это были невероятные 19 лет, наполненные многочисленными победами на высочайшем уровне. Благодарим за самоотдачу, красивую игру и волю к победе, а также желаем успехов на новом пути, — говорится в сообщении.

Евгении Старцевой 35 лет. Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России и двукратной победительницей суперкубка страны. В составе национальной сборной она становилась чемпионкой мира (2010) и Европы (2015), а также завоевывала бронзовые медали на Кубке мира (2019), Гран-при (2014) и серебро Гран-при (2009).

Рената Валеева