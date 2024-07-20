UFC временно дисквалифицировало Ирину Алексееву за нарушение антидопинговых правил

Международная спортивная организация UFC временно дисквалифицировала Ирину Алексееву за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения от боев истечет в конце октября.

В организации данное решение объяснили тем, что в пробах российской спортсменки от 21 июня 2023 года был обнаружен след тестостерона экзогенного происхождения, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что Ирина Алексеева является многократным призером российских и международных соревнований. Так, спортсменка становилась победителем чемпионата России по самбо, чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира по самбо, занимала пьедестал Универсиады 2013 года в Казани по самбо.

Разиль Самигуллин