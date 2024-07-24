Татарский боец Ринат Фахретдинов проведет бой против Нурсултона Рузибоева

Татарский боец Ринат Фахретдинов проведет бой против узбекского спортсмена Нурсултона Рузибоева. Встреча пройдет в рамках турнира UFC 308, который будет организован 26 октября в Абу-Даби.

Бой пройдет в полусреднем весе. В настоящее время у Рината Фахретдинова прошло 22 боя, 21 из них он выиграл и в одном потерпел поражение.

Последний бой Рината Фахретдинова прошел 22 июня. Тогда российский спортсмен встретился с Николя Долби. Поединок окончился победой татарского бойца по решению судейской коллегии.

Разиль Самигуллин