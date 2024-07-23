После ухода Дюпина: в «Рубине» оценили нового вратаря Нигматуллина

Фото: Динар Фатыхов

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал РИА «Новости» о том, что уход голкипера Юрия Дюпина повлиял на команду. По словам Безрукова, вратари отличаются друг от друга, но новый игрок Артур Нигматуллин уже хорошо влился в коллектив.



Напомним, что 36-летний Юрий Дюпин перешел из «Рубина» в «Краснодар», подписав контракт до 2025 года. Главный тренер казанской команды Рашид Рахимов отметил, что это стало большой потерей для клуба.

Руслан Безруков сообщил, что пока сложно оценить, насколько ощущается отсутствие Юрия Дюпина. Это станет ясно по ходу сезона. Также он отметил быструю адаптацию Артура Нигматуллина и помощь команды новому вратарю.

Рената Валеева