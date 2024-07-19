Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников в ближайшее время может покинуть клуб

Казанский «Ак Барс» намерен прекратить сотрудничество с Евгением Свечниковым, сообщает MetaRatings. Напомним, что у игрока контракт с казанским клубом, который действует еще один год.



В сезоне 2023/2024 годов Свечников сыграл в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 13 очков (8 голов и 5 передач). Его показатель полезности составил +3. В плей-офф нападающий провел два матча, забросил одну шайбу и завершил игры с показателем полезности +1.

Между тем, по предварительной информации, состав «Ак Барса» может пополнить бывший хоккеист клуба «Сан Хосе Шаркс» Александр Барабанов. С ним планируется подписать контракт на два года.



Олег Исаков