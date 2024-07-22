Казанский «Рубин» обыграл «Пари Нижний Новгород» в первом матче этого сезона РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура РПЛ. Счет составил 4:2

Первый гол на 4-й минуте забил Мирлинд Даку. Второй мяч на 34-й минуте реализовал Александр Зотов. На 42-й минуте Валентин Вада забил третий гол. Четвертый мяч реализовал Дмитрий Кабутов.

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» со счетом 2:1. Во втором круге «Рубин» проиграл с минимальным счетом 0:1, единственный мяч во встрече забил Александр Трошечкин.



По итогам сезона «Рубин» занял 8-е место в турнирной таблице, а «Пари Нижний Новгород» — 13-е.

Рената Валеева