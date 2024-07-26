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Теннисистка показала форму российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже

18:08, 26.07.2024
Теннисистка показала форму российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже
Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась фотографиями формы российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, публикует РИА «Новости».

— Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз, — написала российская теннисистка в своем аккаунте.

Веснина вошла в число пятнадцати россиян, допущенных к Играм в нейтральном статусе и принявших приглашение МОК.

Рената Валеева

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