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ФК «Рубин» может подписать марокканского защитника «Модены» Шейди Укхадде

13:34, 24.07.2024
ФК «Рубин» может подписать марокканского защитника «Модены» Шейди Укхадде
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» находится в шаге от подписания 25-летнего правого защитника «Модены» Шейди Укхадде. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «Рубин» в ближайшее время может сделать официальное предложение клубу из Серии B. Переход обсуждается на уровне руководства обеих команд.

Укхадде в «Модене» с января 2022 года, сыграл за этот период 68 матчей во всех турнирах, забив 4 гола. Действующий контракт марокканского защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Анастасия Фартыгина

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