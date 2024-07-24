Президента МОК Томаса Баха переизбрали членом организации на новый срок

Фото: Динар Фатыхов

Томас Бах останется президентом Международного олимпийского комитета еще на восемь лет. Такое решение приняли на 142-й сессии МОК в Париже: за переизбрание Баха проголосовали 93 из 95 участников, двое воздержались, передает ТАСС.

Баху 70 лет, впервые он был избран членом МОК еще в 1991 году. В 1996-м вошел в исполком организации, а 10 сентября 2013 года его избрали президентом МОК. В 2021 году он успешно переизбрался на этот пост.

Кроме того, Бах — олимпийский чемпион 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Первые игры на Олимпиаде 2024 года стартовали уже сегодня. Будущие зимние соревнования в 2030 году пройдут во Французских Альпах, а в 2034-м — в американском Солт-Лейк-Сити.

Олег Исаков