Зимняя Олимпиада 2034 года пройдет в США в городе Солт-Лейк-Сити

Фото: Максим Платонов

Зимняя Олимпиада 2034 года пройдет в США в Солт-Лейк-Сити. Соответствующее решение было принято в Париже на заседании МОК. Стоит подчеркнуть, что город уже принимал Олимпийские игры в 2002 году, сообщает РИА «Новости».

— МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, — заявил президент организации Томас Бах.

Сегодня на заседании МОК также определили место проведения зимний Олимпийских игр в 2030 году, им стала Франция. Так, соревнования планируется провести в Альпах. Ближайшие соревнования 2026 года пройдут в Италии.

Разиль Самигуллин