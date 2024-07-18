КХЛ внесла изменения в правила игры на сезон 2024/25

Фото: Артем Гафаров

С сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге вступят в силу изменения в правилах игры

Одно из главных нововведений касается действий вратарей: теперь голкиперы смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника. Ранее за такое действие вратарь получал малый штраф. Также если во время исполнения штрафного броска вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен, атакующий игрок может играть в шайбу.

Кроме того, при замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертайме голкипер теперь может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.

Изменены трактовки подножек

Если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен.

Также отмечается, что арбитры будут более внимательно следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это дается пять секунд, команде хозяев — восемь.

Ранее Минспорт вернул лимит на легионеров в КХЛ в количестве пяти игроков.

Олег Исаков