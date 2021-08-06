Уфимцы не согласны с мэром: разгорается война за территорию у Дворца спорта

Высказывания Сергея Грекова о судьбе популярной площади возмутили многих горожан

Фото: Эмиль Зиянгиров

Внезапное ограждение территории перед старым Дворцом спорта на улице Зорге с запретом въезда на площадь для автомобилей, о чем недавно рассказывало «Реальное время», заставило многих местных жителей переживать. В социальных сетях появились слухи о застройке площади высотками, так что местные активисты даже собрали пенсионеров на сход за сохранение площади и ярмарки. Комментировать ситуацию пришлось мэру Уфы.

Наше решение твердое

«Наше решение твердое — стихийной беспорядочной парковки перед Дворцом спорта больше НЕ будет.



По просьбам жителей, площадь была огорожена от проезжей части. Сейчас со стороны улицы Зорге здесь открыты четыре прохода: для пешеходов, мам с колясками. На велосипедах проезжать можно. Аккуратно!



И сельскохозяйственные ярмарки, разумеется, будем проводить тут и впредь.



А вот дальнейшую судьбу этой площади перед Дворцом спорта будут решать сами уфимцы. Давайте советоваться, предлагать!» — написал Сергей Греков в своих социальных сетях.

На предложение градоначальника уфимцы отреагировали по-разному. Кто-то с воодушевлением предлагает разместить на площади памп-трек или скейт-парк. Другие недоумевают из-за неоднозначного решения мэра: оставить ярмарку, но при этом закрыть парковку.

— Парковка нужна и рынок нужен! Совместите все! А то одно гробим ради другого! Площадь большая, всем места хватит: и детям, и мамашам, и велосипедистам, и водителям с машинами! Если, конечно, по уму подходить к вопросу! А то сейчас все закроете, и с ярмарки ничего не увезешь, на себе тащить? — сетует уфимец Евгений Фадеев.

«Не нужно там фонтанов городить, не обеспечив людей элементарными вещами»

Другой горожанин, Василий Краснов, полагает, что мэр не понимает нужд жителей района: «Сергей Николаевич. Как это? Ярмарка будет, а парковки не будет! Вы, видимо, не представляете, что люди привозят туда продукцию на машинах. И покупатели увозят тоже на машинах. А еще там ЗАГС на площади! Вы как в другом мире живете, не нужно там фонтанов городить, не обеспечив людей элементарными вещами».

Зимой парковка на площади перед Дворцом спорта очень выручала жителей соседних домов и коммунальщиков: именно сюда автомобилисты перегоняли машины на время комплексной очистки от снега своих дворов. Виктория задается вопросом, куда можно будет перепарковаться теперь. «Все не для людей», — резюмирует девушка.

Уфимцы недоумевают из-за неоднозначного решения мэра: оставить ярмарку, но при этом закрыть парковку. Фото: Эмиль Зиянгиров

Горожане отмечают, что закрытие парковки крайне негативно сказалось на дорожной ситуации на улице Зорге. Все автомобили, в том числе и грузовые, которые раньше размещались на площади, теперь стоят вдоль дороги, перекрывая обзор водителям и пешеходам.

Автомобилист Ильдар Уразлин тоже выражает недовольство: «А где машины ставить? Там ставить машины вообще негде, кроме как на газоны. Вы на газоны нас выдавливаете?»

Закрытие парковки — поспешное решение

С негодующими жителями согласился и бывший глава ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.

— С одной стороны, решение правильное, — говорит полковник в отставке. — В этом месте давно надо было навести порядок. С другой, мне кажется, решение несколько поспешное. Вопрос: куда теперь направится весь транспорт, который заполнял площадку перед Дворцом спорта? Скорее всего, в соседние дворы, туда, где гуляют дети. Если перегородить въезды во дворы в этой части Уфы, особенно во время проведения ярмарок, начнется настоящий транспортный коллапс. Одним словом, хотелось бы более продуманного, взвешенного решения. Хотя и оставлять все по-старому, конечно же, все-таки было нельзя.

Заборчиком и запретом проблему не решить, уверен уфимец Вячеслав. По его мнению, если городские власти закрывают одну парковку, то должны обустроить по соседству альтернативную.

В администрации Уфы о строительстве новых парковок в этом районе не сообщают, в ответ на запрос «Реального времени» здесь рассказали лишь о планах предстоящего голосования по благоустройству площади:

— Варианты благоустройства площади разные. Свои предложения и идеи неравнодушные уфимцы могут присылать на адрес электронной почты мэрии cityadm@ufacity.info. Наиболее популярные инициативы будут вынесены на голосование в соцсетях и на официальном сайте администрации Уфы.

