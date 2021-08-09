Ирина Волынец — о налоговом вычете за спорт и фитнес

Детский омбудсмен разъяснила, как вернуть часть денег с оплаты физкультурно-оздоровительных услуг за себя и ребенка

В августе в России вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт и фитнес. Вернуть часть потраченных на эти занятия денег в размере 13% можно будет со следующего года. Сам вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год вместе с другими социальными вычетами по НДФЛ. При этом получить средства можно не только за себя, но и за занятия в спортивных секциях своих детей. Хотя в последнем случае налоговый вычет коснется не всех кружков и тренажерных залов, а только тех, что до 1 декабря 2021 года успеют войти в специальный перечень Министерства спорта. В связи с большим интересом семей с детьми к этой теме уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в авторской колонке для «Реального времени» разъясняет, как оформить «спортивный вычет».



Ко мне, как к детскому омбудсмену, все чаще обращаются с просьбой разъяснить, как получить налоговый вычет за спорт и фитнес. В этом материале я подробно разъясняю, как это сделать.

Условия предоставления вычета

Согласно новому пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ, вычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями (ИП), осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности:

ему самому;

его детям (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет.

При этом и сами физкультурно-оздоровительные услуги, и организации (ИП), оказывающие их, должны отвечать определенным требованиям.

Фото: temryuk.ru

Требования к физкультурно-оздоровительным услугам

За какие именно занятия спортом можно получить вычет — пока неизвестно. В пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ говорится о «физкультурно-оздоровительных услугах, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством РФ».

На данный момент этот перечень не утвержден. Не определены и критерии для включения обозначенных услуг в указанный перечень.

Какая сумма подлежит возврату?

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы.

Вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).

Фото: Олег Тихонов

Требования к организациям (ИП), оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги

Для получения вычета за спорт, фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация (ИП) была включена в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. Следовательно, в случае отсутствия организации (ИП) в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

Когда можно получить вычет?

Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик может только по расходам, которые он понесет в 2022 году, потому как новый пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ начинает действовать с 1 января 2022 года.

Как можно получить вычет?

Возврат средств, потраченных в 2022 году за занятие спортом, фитнесом, может быть осуществлен налогоплательщиком двумя способами:

посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году); при обращении с соответствующим письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).

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Какие документы нужны для получения вычета?

Социальный вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг:

копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;

справку 2-НДФЛ (если подается декларация 3-НДФЛ);

скан или копию паспорта;

скан или копию ИНН;

банковские реквизиты для перечисления денег;

свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).