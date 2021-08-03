«Вольные Влады Уразовой, Лики Листуновой и Ангелины Мельниковой — это шедевры»

Мастер спорта России, тренер по спортивной гимнастике Любовь Ботова — о выступлении российской сборной по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Фото: Пресс-служба ПГУФКСиТ

Один из самых внимательных и понимающих зрителей спортивных трансляций из Токио в Казани — и.о. заведующего кафедрой теории и методики гимнастики Поволжской академии спорта и туризма Любовь Ботова. Мастер спорта России, тренер по спортивной гимнастике, судья Всероссийской категории Любовь Николаевна хорошо знакома практически со всем составом гимнастической сборной ОКР. За сражениями на гимнастических снарядах в Токио она следит, подмечая микроскопические технические и психологические детали выступлений лучших атлетов современности. С ее помощью спортивная редакция «Реального времени» решила проследить весь путь к олимпийскому триумфу в командных соревнованиях мужской и женской сборной. Подробности — в колонке Любови Ботовой.

Мужская сборная — опыт

Я просто без ума от счастья. Смотрела трансляции командных соревнований и восторгалась возрождением российской гимнастики! Причем насколько разные наша мужская и женская сборные. Мужская ехала в Токио за золотом в статусе чемпионов мира в командном первенстве, проделавшая огромный путь. У нас и Артур Далалоян, и Никита Нагорный становились абсолютными чемпионами мира в предшествующие Играм годы. И эта золотая история должна была свершится спустя 25 лет после последней командной победы.

Мы все помним неудачи начала 2000-х после медального Сиднея, в 2004-м — лишь две бронзовые медали (у женщин командное первенство и опорный прыжок у Анны Павловой), мужчины без медалей, 2008-й — две медали на снарядах у Антона Голоцуцкова, женщины без медалей. С 2012-го начали движение вверх девушки (5 медалей, что важно, среди них — ценное многоборье и командное первенство), у юношей лишь 2 медали у Дениса Аблязина. Перед той Олимпиадой в очень сложное время пост старшего тренера мужской сборной команды (2010 год) занял Валерий Павлович Алфосов. Отсутствие медалей в командном первенстве свидетельствовало о системном кризисе, тогда старший тренер сделал ставку на «вчерашних юниоров»: в 2013 году на чемпионате мира наша команда была самой молодой в мире.

В сборной тоже начали «наводить порядок», одного парня даже, мы все помним, выгнали за нарушение дисциплины. Позже он вернулся и сегодня держит в руках олимпийское золото! В 2016 году мужская команда уже серьезно заявила о себе — серебро в командном первенстве и личные медали Давида Белявского, Дениса Аблязина. И вот, наконец, апогей этого длинного пути, пути взросления и возмужания — золото Токио! Надо понимать, что все четверо парней имеют свои семьи, из четверых трое уже отцы, а у Артура Далалояна трое детей. Это уже состоявшиеся, взрослые люди. Можно сказать, что мужская сборная созрела для этого результата. В большей степени здесь сыграла роль психология и математический расчет.

Мы знаем, что Александра Карцева, который стал абсолютным чемпионом России в многоборье в 2020 и 2021 годах (шестикратный чемпион России), не поставили в команду. Хотя регламент Игр диктует потребность в многоборцах. Видимо, были на это причины и тот же математический расчет трудности и качества исполнения комбинаций. Александр боролся за попадание в финал многоборья как «личник», но не попал: пока молодой, ему 19 лет, все впереди. Парни же в команде уверены в себе, имеют опыт. У Дениса Аблязина — это третья Олимпиада, у Никиты Нагорного и Давида Белявского — вторая, плюс Артур — экс-чемпион мира. Люди, которые прошли через международный помост. И по результату мы видим, что тренерский штаб не прогадал.

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Мужской финал: нервы, нервы

Разумеется, не обошлось без переживаний. После третьего снаряда все было очень хорошо, мы выигрывали почти 3,5 балла. Наши начинали с коня — самого нервного снаряда в мужской спортивной гимнастике, по подобию женского бревна. Если никто не дрогнет, значит, все нормально! Никита вызвался быть забойщиком. Сказал: «Ребята, там все спокойней, чем в квалификации, давайте дерзайте!» И вроде бы хорошо начали, коня классно прошли, далее кольца, прыжок. На три с половиной балла оторвались, и брусья вроде неплохо…

Но как раз то, о чем Никита часто говорит, что надо идти до конца, сработало за соперников. Мы это преимущество начали терять. Когда пошли на шестой снаряд (на вольные), начали после акробатики выходить за ковер. Когда идет адреналин большой, им «не хватает ковра», они начинают перебарщивать: одной ногой или рукой — минус 0,1 балла, двумя — 0,3. Причем вычитается из окончательной оценки. Так у нас 0,6 ушло, а преимущество сократилось еще на перекладине. И тут уже я подумала: Никита, просто сделай свою комбинацию, не надо никаких тройных сальто! И действительно, он не стал делать свой именной элемент, правильно решил, потому что это командный финал. Не стоит делать ультрасложные элементы, на которых можно много потерять… Нужно пройти чисто, ровно, очень аккуратно, и чем меньше будет сбавок, тем лучше.

…У них был Давид Белявский, который на последние снаряды не выходил. Он высчитывал оценки китайцев и японцев и оценку, на которую нужно выступить. Чтобы понимать, какие элементы исключить для надежности. И мужчины наши понимали, какую базу надо сделать, какую оценку получить. В гимнастике можно даже по ходу выступления менять комбинацию, как сделал Нагорный, когда выходил на помост.

По словам старшего тренера Валерия Алфосова:

«Начиная с брусьев, мы математически рассчитывали все варианты, поэтому Нагорный был заявлен последним на вольные упражнения. У Никиты были готовы две программы с базой сложности 6,2 и хорошим исполнением, а также с базой 6,8. Если бы мы к моменту выхода Никиты проигрывали и нам нужно было догонять соперников, тогда бы Нагорный показал более сложную программу с базой 6,8, чтобы получить оценку за 15 баллов. Но мы к его выходу понимали, что достаточно получить оценку, близкую к 15 баллам. И это было достаточно для того, чтобы не уступить японцам и китайцам. Все было просчитано», — добавил тренер.

Кстати, и в женском финале, я, зная вольные упражнения Ангелины Мельниковой, вижу, что она не вошла в один поворот в приседе. Должна была сделать три плюс два, сделала два. И вторым подходом она понимает, что три не выкрутит, делает хореографию и…. поворот на 720 градусов с захватом … Я говорю: господи, там его не было никогда! Неужели по ходу комбинацию составляет? И действительно, чтобы не потерять десятые в оценке за трудность, Ангелине пришлось добавлять в хореографии «по ходу» комбинации.

Фото olympic.ru

Женское золото — молодость

В женском финале для нас, можно сказать, сошлись все звезды. Если бы не было переноса на один год, то у нас не было бы этой команды. Та же Вика Листунова 2005 года рождения. В 2020 году ей было 15 лет, и она бы не вышла на помост. И весь гимнастический мир сокрушался по этому поводу, так как Вика была абсолютной чемпионкой Европы 2021 года, у нее много титулов на юниорском помосте (трехкратная победительница Первенства мира). И все жалели: неужели эта девочка не попадает на Игры. Но абсолютная чемпионка России и обладательница кубка России в многоборье 2021 года в связи с переносом Игр — в команде.

Владе Уразовой год назад было бы на момент проведения Игр 15 лет (14.08.2004 г.р.). Хотя она попадала на Игры, но все равно это 15-летная девушка, двукратная чемпионка первого чемпионата мира среди юниоров, и это на тот момент ее единственный крупный международный старт. Но это юниоры, подиум с титулованными взрослыми гимнастками — совсем другая история. Хотя и говорят, что молодежь не знает страха.

Лена Герасимова — представительница г. Чебоксары, тоже совсем юная гимнастка, выступала на Играх в личном первенстве, имея уже титул чемпионки мира на бревне среди юниоров и, соответственно, уникальную сложную программу.

И вот эти три малышки в том году могли просто не попасть в Токио. И та команда, которая у нас была, не факт, что смогла бы противостоять американкам…

Лиля Ахаимова — наш помощник команде в опорных прыжках, уже опытная гимнастка.

Ангелина Мельникова — капитан нашей женской команды, не пропустила ни одного старта за это цикл. Выдержала и взлеты, и падения. На Играх показала свой пик формы. Превосходно помогала совсем недавним юниоркам справиться с волнением.

Фото olympic.ru

Американки — фавориты

С предыдущей Олимпиады, да и после последнего чемпионата мира, где Симона выиграла 5 золотых медалей из 6 возможных (а всего она 10-кратная чемпионка мира), весь мир уже повесил Симоне Бэйлз золотую олимпийскую медаль на шею и не одну, а минимум 4, хотя истинные поклонники пророчили и все 6. Любители гимнастики следят за спортсменами через СМИ, в социальных сетях, и сборная США порой просто поражает результатами соревнований и уникальными элементами. Например, на эти Игры было заявлено 6 новых элементов, два из которых невероятно сложные: их заявили представительницы США.

Опорный прыжок, который заявила Симона на Олимпиаду, был оценен в 6,6 балла — прыжок Юрченко с двумя с половиной оборота назад согнувшись. Это же мужской прыжок! Наш женский технический комитет просил помощи у мужского, чтобы помогли его разобрать. Аналогичный прыжок, на всякий случай, Никита Нагорный прыгает, и Аблязин в свое время прыгал, правда, ребята его представляли с рондата (Цукахара), а Симона прыгает с рондата — фляка (Юрченко). Но это же выходит девочка! Да и мы же понимаем, что высота женского коня на 10 см ниже мужского: это же как прыгать-то надо!

Максимальная «цена» прыжков, которые сейчас на Олимпиаде прыгают девочки, 5,8 балла. Получается, 6,6 — это сразу 0,8 балла отрыв только «в базе». Она могла упасть, и все равно получила бы высокую оценку. Это как в Лондоне: Маккайла Марони упала и стала серебряным призером. На домашних стартах Симона свой уникальный прыжок выполняла, но, чтобы прыжок был официально внесен в сетку элементов, его нужно исполнить без падения на международном турнире. Она его заявила, но...

В Токио из шести новых элементов два представила американская сборная. Первый — Симоны, второй — тоже сумасшедший — в вольных упражнениях: двойное сальто прогнувшись с тремя винтами. Не знаю, кто из мужчин сейчас в мире это делает. У меня было впечатление что это недосягаемая команда!

Фото: Reuters

О срыве Симоны Байлз

Это был просто наш потрясающий финал! Все началось, на мой взгляд, с сенсации. Буквально с первого снаряда, когда Симона Байлз при выполнении опорного прыжка просто потерялась в полете. Это было видно, абсолютно неожиданно и страшно, потому что понимаешь, что все могло закончится приземлением совсем не на ноги. Профессионалы знают, что бывает, когда спортсмен или спортсменка заходят на сложный прыжок и вдруг в полете теряются. Это очень опасно. Так как в этот момент ты не понимаешь, сколько нужно выкрутить винтов либо сделать сальто. Хорошо, что все прошло нормально и она сумела приземлиться хотя бы на ноги. Видимо, профессионализм сыграл свою роль. Она сделала нехорошее приземление — глубокий присед с широким шагом. Инстинктивно раскрылась.

Но я поняла, что это может быть наш финал еще до срыва Байлз, увидев, как первая американская девочка прыгнула два винта. Такой же прыгают наши, но у американки он качеством ниже. Мельникова прыгает чище. У второй девочки прыжок стоимостью 5,4 — два винта… У нас такой же, но качественнее. И третьей разбегается и прыгает Симона, и у нее такая же стоимость, как у Ахаимовой изначально заявлена, — 5,8 балла, а Ахаимова прыгает прыжок тоже на высоком уровне. Симона заявляет 2,5 винта. А прыгает в итоге полтора. Соответственно 5,8 превращается в 5,0. Плюс ошибка на приземлении, Симона получает свои 13,7 балла, что позволяет нашей команде сразу оторваться на один балл в опорном прыжке. На снаряде, который в понимании всех суперкруто прыгают американки!

В стане нашей сборной воодушевление, потому что брусья — это уже «наш» снаряд. По поводу американской команды я для себя отметила еще одну удивительную вещь. Кто смотрел внимательно трансляцию, тот видел, что после того прыжка Симона накладки надела на руки, чтобы готовиться к брусьям. И вдруг она снимается с снаряда. Не представляю, что должна была чувствовать девочка, которая вышла вместо нее, хотя не должна была делать брусья. Эта девочка получает свои 13 с небольшим баллов, но молодец — собралась, свое сделала.

На брусьях наша троица работает превосходно. Они идеально «рисуют» комбинацию, ножки у них натянутые, носочки натянутые, стоечки все ровненькие. Если это «вертушка» — поворот на 360 градусов, он в стойке на руках вертикально закончен. Нет существенных ошибок, за которые можно наказать. Если перелет, то на хорошей высоте. Связка из элементов вся докручена. Вика последняя соскакивает двойным сальто с двумя винтами — сложный соскок, который редко кто делает… И мы понимаем, что мы здесь еще балл отыгрываем. То есть идем на бревно с запасом в 2,5 балла…

Правда, никто не знал, чего нам ждать от бревна. Потому что уже несколько чемпионатов мира нас нет в финале на бревне. И в вольных тоже ожидалась борьба, потому что американки прыгают какую-то космическую акробатику. Но у этой нашей команды вольные тоже потрясающие.

Фото olympic.ru

На бревне начинаем мы. Когда начинает соперник, это как бы легче, видишь его оценку. А тут… Я вдруг вспоминаю, что они еще молодые совсем! Мельникова тоже последние старты не может совладать с собой на бревне. На всех стартах хотя бы один раз, но падает. Влада Уразова на чемпионате России с первой связки упала…

Уразова делает наскок идеально, «рондат бланш» по одной ноге, дальше два «фляка» и «бланш» по одной. И вроде делает ровно… но оступается, она пытается сохранить равновесие, но в итоге спрыгивает…

Ладно, Влада — молодец: собралась, доделала комбинацию до конца, «помоталась» немного, но, слава Богу, без второго падения. Было 2,5, и сразу минус 1 балл. Остается полтора. Американки начинают заводиться: они же приближаются. Причем ведут себя не очень красиво. По мне, нельзя так себя вести на мировом помосте. Зал же пустой! Не надо никого заводить. Зачем, уходя с помоста, бить по бревну рукой или имитировать это?!

У нас выходит Геля Мельникова и падает на простейшей связке — «фляк бланже». Видимо, нервы… Причем это был видно по ее лицу перед наскоком. Геля собирается силами и доделывает упражнение, к тренеру Ольге Митрофановне Булгаковой, по-моему, даже не подошла, не обняла...

Третья наша девочка, Вика Листунова, звездочка юношеского мирового помоста, даже в финал многоборья не попала с отрывом всего в несколько сотых от Мельниковой и Уразовой, но регламент позволяет выходить в финал только двоим! Ответственность на ней огромная: падать нельзя. Делай что хочешь, облегчай комбинацию, но не падай. Она выполняет все на высочайшем уровне, проходит всю комбинацию и стоит.

Знаете, наши падения сыграли большую роль, но даже после них и чисто выполненных программ американок у нас осталось преимущество в 0,8 балла. Потому что даже при падениях у нас в Токио был очень высокий класс исполнения. Не за что было больше баллы снимать! В гимнастике, выполняя элемент, покачнулась — минус от 0,1 до 0,5, плюс высота — 0,1—0,3, согнутые ножки — 0,1—0,5: так минус 0,6—0,8 балла и набираются на каждом элементе. А можно сделать все классно и упасть один раз, и снимут один балл. Тут математика начинает работать.

Тактика работы в команде — это сделать все ровно, чисто и без падений, где-то чуть легче, но без падений. Если раньше на Олимпийских играх шли три оценки из четырех и можно было рисковать, то сейчас — три из трех. Как раз то, с чем мы столкнулись на вольных упражнениях, когда американская девочка падает и ее оценка 11,7 идет в зачет. Впрочем, даже если бы она ровно свою программу выполнила, мы все равно бы выиграли по сумме баллов. Даже с двумя своими падениями.

Фото olympic.ru

А также в области балета…

Какие же это были вольные в нашем исполнении! У нас видна работа хореографов, появились вольные упражнения, которые девочки танцуют. Это уже не просто набор элементов из акробатики, поворотов и прыжков. Сейчас элемент артистизма очень важен. Есть отдельная «сбавка» за артистичность. В среднем судьи, оценивающие качество исполнения и артистизм, снимают от 0,1 до 0,5 балла. И артистизм у нас есть сейчас на двух снарядах: в вольных и на бревне. И там мы отыгрываем как раз школой и артистизмом. Вольные Влады Уразовой, Лики Листуновой и Ангелины Мельниковой сегодня — это шедевры! Прежде всего, девочки у нас сами по себе красивые. Они точеные, растянутые, натянутые. Они — балетные! Мы наконец-то к этому вернулись! За «балетной» гимнастикой, я считаю, будущее. Есть еще те, кто говорит: пусть они выглядят здоровыми, прыгают… Но женская гимнастика, она хоть и спортивная, но женская!

«Балетность» — это мой личный термин, который просится после этих Игр. Другими словами, это проявление в вольных упражнениях и в упражнениях на бревне элементов классической хореографии, выворотности. Хоть и говорят, что в гимнастике выворотность не нужна. Но мы уже насмотрелись на косолапую американскую гимнастику. Везде должна быть эстетика! Ровный шпагат, красивые длинные ножки, длинное бедро, ровные плечи, длинная шея, мимика на лице во время выполнения упражнения. Это все должно быть.

Артистизм в России — это традиция. Сразу вспоминаются вольные упражнения и бревно в исполнении Ларисы Латыниной, Людмилы Турищевой, Ольги Корбут, а вольные Оксаны Омельянчик просто божественные! Оценку 10,0 по десятибалльной шкале получали наши гимнастки. Вообще, отдельная «сбавка» за артистизм появилась два олимпийских цикла назад. И весь гимнастический мир стал вольные упражнения переделывать, танцевать. Это аксиома: тот, кто внимательно читает правила, имеет преимущество. Сборная Нидерландов, например, весь олимпийский цикл вольные делают на двух акробатических линиях вместо четырех, добавив шикарные почти театральные постановки и прыжки-повороты, и попадают в финальные соревнования чемпионатов мира.

На наших девочек было в Токио в целом очень приятно смотреть. Они сотворили историю уже в квалификации, обыграв американок вместе с Симоной Байлз на 1,1 балла, заявив всему миру, что мы лучшие на гимнастическом помосте. Хотя даже после победы в квалификации не многие верили в золотой командный финал. Но наши девушки — красавицы: если прыгают винты, то встают на две ножки вместе, если двойное сальто, коленки держат вместе. Школа есть школа… Здесь огромная заслуга тренеров!

Фото olympic.ru

Четырехступенчатая система подготовки — залог успеха

Мне кажется, добиться такого успеха нам помогло наличие четырехступенчатой системы подготовки сборных команд. Раньше у нас был один центр подготовки сборных команд России — это озеро Круглое, где работали основной состав и молодежный с резервами, а сейчас появился еще юниорский и юношеский. База на озере Круглое теперь не единственная. Еще одна — в Ватутинках (переведена недавно из Звенигорода), где начинают работать со спортсменами с 9—10 лет. А не как раньше с 12, когда уже сложно переделывать ошибки «в воспитании». Зачастую спортсмен, попадая в систему сборных, вынужден переучивать какие-то базовые элементы, а это порой сложнее, чем научить. Начинают «вылезать» какие-то мелкие ошибки, на которые не всегда обращают внимание на начальном этапе, но они не позволяют в дальнейшем разучивать сложные элементы, поэтому делается шаг назад, а время уходит… Плюс в Ватутинки детишки приезжают со своими тренерами, которые затем возвращаются и обучают весь регион.

Мы в вузе своим студентам неустанно повторяем: все начинается с начальной подготовки. Если с гимнастом начать изучать технические элементы по принципу «абы как, лишь бы сделал», это тупиковый путь. Если учите обычный кувырок вперед, надо сделать так, чтобы было идеальное исполнение. Сделаете кое-как, как тогда вы дальше сальто вперед будете учить? До кандидата в мастера спорта можно довести всех, на мой взгляд. Выдрессировать. Главное — зачем? Самое важное для меня сегодня — научить студентов закладывать технический фундамент, на котором потом можно будет делать все, что угодно. Отсюда и эта идея пригласить к нам в университет в 2020 году тех самых тренеров, которые работают в Ватутинках, на курсы повышения квалификации. Мы собрали 75 тренеров из регионов России плюс всех наших студентов.

Золото женской сборной — как раз результат этих процессов. Но и в мужской гимнастике уже видны результаты работы системы. Потому что рядом с теми, кто сегодня выиграл, постепенно появляется скамеечка молодых, в том числе и татарстанских спортсменов. Это и Александр Чичеров, который в десятке находится, тот же Даниэль Маринов, который сейчас в молодежке номером один, он казанский. Это и наши замечательные зеленодольские гимнасты и их превосходные тренеры, которые совсем недавно в командном первенстве выиграли финал Спартакиады молодежи России. Можно быть уверенным, что эта система будет поставлять новых звездочек, хороших ребят, из которых можно будет выбирать.

Любовь Ботова, записал Сергей Козин