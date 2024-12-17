Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за олимпийское серебро

Фото: Динар Фатыхов

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат единовременные денежные премии в размере 2,5 млн рублей каждая за завоеванную серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, тренеры спортсменок получат по 2 млн рублей, а другие специалисты, участвовавшие в их подготовке, — по 500 тысяч рублей.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Единственную медаль для России — серебро в женском парном разряде по теннису — завоевали Андреева и Шнайдер.

Рената Валеева