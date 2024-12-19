Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил важность подписания О’Делла

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о подписании контракта с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Казанский клуб заключил с хоккеистом соглашение сроком до конца текущего сезона.

— Эрик О’Делл — это опытный хоккеист, адаптированный к лиге, с хорошим процентом выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах. Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров, — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Эрик О’Делл начинал текущий сезон в составе московского «Динамо». 34-летний хоккеист покинул клуб из Москвы по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барс» канадец перешел на правах неограниченно свободного агента.

О’Делл выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2016 года. За это время нападающий успел поиграть за «Сочи», магнитогорский «Металлург», «Сибирь» и московское «Динамо».

Зульфат Шафигуллин