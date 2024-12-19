«Нефтехимик» проиграл в Нижнекамске «Авангарду», ведя по ходу игры в два гола

Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» проиграл в овертайме «Авангарду» со счетом 3:4 в Нижнекамске в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Нефтехимика» две шайбы забросил Андрей Белозеров, еще один гол в активе Вячеслава Лещенко. За «Авангард» забивали дважды Наиль Якупов, по разу Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

В активе «Нефтехимика» осталось 36 очков после 37 матчей. Команда Олега Леонтьева занимает восьмое место в Восточной конференции. «Авангард» набрал 38 баллов и идет седьмым на Востоке.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 22 декабря в Москве против ЦСКА.

Галия Гарифуллина