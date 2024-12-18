Гатиятулин оценил выступление «Ак Барса» в первой части сезона КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выступление казанцев до паузы в чемпионате на матчи сборной. Казанская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на четыре очка.

Гатиятулин считает, что у нынешнего состава «Ак Барса» есть потенциал для дальнейшего развития.

— Мы выходили играть на победу в каждом матче, и практически в каждой игре у нас были длительные отрезки, когда мы доминировали, показывали тот хоккей, который ставим еще с летних сборов, и за счет этого получали преимущество на площадке. Команда это видит, поэтому продолжаем работать в том же направлении, чтобы к решающим матчам мы могли показывать свою лучшую игру на более длительных отрезках. Потенциал для прогресса у нас есть, — сказал Гатиятулин «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс» после ухода Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера казанцев. В прошлом сезоне команда вылетела из плей-офф после первого раунда Кубка Гагарина.



«Ак Барс» под руководством Гатиятулина одержал 21 победу в 32 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня казанцы сыграют дома с «Салаватом Юлаевым», начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин