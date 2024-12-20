Губерниев высказался о согласии стать помощником Дегтярева

Дмитрий Губерниев постоянно находится на связи с министром спорта России и президентом Олимпийского комитета Михаилом Дегтяревым. Об этом он рассказал в интервью RT.

— Я постоянно нахожусь на связи с Михаилом Владимировичем, вне зависимости от наличия корочки. Я делаю свою работу, а он — свою, причем очень хорошо. И для меня кардинально ничего не поменяется. Продолжу поддерживать отечественный спорт. В августе точно так же защищал интересы наших олимпийцев. Это сейчас у меня масса союзников, а тогда все было иначе, — прокомментировал он свое согласие стать помощником Дегтярева.

Дегтярев полностью разделял позицию Губерниева, заверил комментатор:

— Люди считали, что, мягко говоря, нужно ставить на другую лошадь. А Дегтярев являлся именно тем человеком, который не просто полностью разделил мои убеждения, а руководствовался здравым смыслом, опираясь на заявление президента страны Владимира Путина. А тот четко сказал, что принимать решение об участии или неучастии в Олимпиаде должны сами атлеты.



Елизавета Пуншева