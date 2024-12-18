Феерия Девона и Джалена: УНИКС впервые в сезоне обыграл соперника из топ-4

Команда Перасовича переиграла «Зенит» в Санкт-Петербурге

Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский УНИКС одержал верх над «Зенитом» со счетом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20) в матче в Санкт-Петербурге. Эта победа стала для казанцев первой в сезоне, добытой в игре против команды из топ-4 Единой лиги ВТБ. Бело-зеленые прервали 12-матчевую серию побед питерцев. «Зенит» не сумел повторить сценарий прошлой встречи, где одержали победу над УНИКСом в Казани (87:84). После успеха в Санкт-Петербурге УНИКС располагается на третьей строчке таблицы с результатом 15-5.

УНИКС выиграл стартовую четверть

В первой четверти напряженного матча между «Зенитом» и УНИКСом команды продемонстрировали исключительно высокую результативность. Казанцы с ходу повели в счете, набрав в двух атаках четыре очка. Хозяева быстро отыгрались усилиями Дуэйна Бейкона и выровняли результат на табло.

«Зенит» начал игру с активного давления и быстро заработал преимущество в четыре очка, благодаря отличной защите Сергея Карасева, который эффективно блокировал попытки соперников забросить мяч.

Дуэйн Бейкон, обладая опытом игры в Евролиге, проявил свои способности на паркете. Лидер «Зенита» выдал впечатляющий отрезок, набрав 14 очков за четверть.

На площадке царила напряженная атмосфера, с частыми обменами атак. Тем не менее, команда из Казани продолжала наступление: Маркос Найт успешно обошел защиту, и счет стал 18:19 в пользу УНИКСа.



Гости сумели сохранить концентрацию и уверенность, в то время как напряжение на питерских трибунах росло, поднимая атмосферу до предела. Казанцы окончили первую четверть с небольшим отрывом от соперников — 25:24.

Казанцы ушли в отрыв

Во второй четверти продолжилась «перестрелка» двух игроков. Речь идет про Бэйкона и его оппонента из УНИКСа Джалена Рейнольдса. Их дуэль стала главным событием первой половины встречи. В итоге питерский игрок до большого перерыва набрал 18 очков, казанский — 22.

Эти четыре балла разницы с лихвой отразились на табло. На большой перерыв УНИКС ушел уже ведя в счете 47:39. Решающим стал рывок казанцев — 13:0 — усилиями трио Рэйнольдс — Бако — Акун-Перселл. Точку в четверти поставил Девон, забивший два очка в проходе под кольцо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не помогли питерцам ни тайм-ауты, ни видеоповторы от тренера. Игра «Зенита» разладилась и никак не хотела возвращаться в прежний ритм.

Неудачный камбэк «Зенита»

Третья четверть матча началась с камбэка питерцев. К продолжавшему набирать очки Бэйкону присоединился «бомбить» кольцо гостей Трент Фрэйзер. На исходе седьмой минуты периода «Зенит» сравнял счет — 56:56.

Однако Велимир Перасович нашел, чем удивить соперника в ответ. Воспользовавшись ошибками соперника, УНИКС выдал впечатляющий рывок, набрав 11 безответных очков и вернув себе двузначное преимущество. На момент окончания третьей четверти счет составил 56:68 в пользу казанцев.

Тренер «Зенита» Хавьер Паскуале вспомнил этот отрезок встречи на послематчевой пресс-конференции.

— Если говорить в целом, мы проиграли из-за потерь. У нас было 16 потерь за сегодня. Также наша защита в переходе из атаки после потери мяча была очень плохой. Это было важной частью игры. Также было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались, будто произошел сбой. Две минуты во второй четверти и последние две минуты третьей обесценили всю ту хорошую работу, которую мы проделали в другие моменты игры, — сказал Паскуале.

Кошмар из-за дуги



Заключительная четверть поединка началась с обмена точными бросками двух россиян. В составе УНИКСа двумя очками отметился Сергей Торопов, которому своей «трешкой» ответил Георгий Жбанов.

Далее в игру включился Акун-Перселл. Если в первой половине матча у УНИКСа солировал Рейнольдс, то во второй части во всей красе выступил Девон. Летний новичок казанцев набрал итоговые 26 очков, став самым результативным игроком в составе команды. При этом Акун-Перселл и Рейнольдс на двоих реализовали всего один трехочковый бросок.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

С дальними попаданиями у УНИКСа были проблемы на протяжении всей игры. Помимо Акуна-Перселла точными бросками из-за дуги отметились лишь Маркос Найт и Андрей Лопатин. Всего команда забила 3 из 18 «трешек», что в любом другом матче сильно сказалось бы на результате.

Финальный игровой отрезок УНИКС провел с умом, пытаясь погасить темп, избегая обмена быстрыми атаками с противником. Тем не менее «Зенит» был близок к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время. За 17 секунд до финального свистка Акун-Перселл, казалось, решил исход встречи, забив из-под кольца — 79:76.

Главным фактором успеха УНИКСа стала их успешная защита, которая не позволила «Зениту» реализовать задуманные комбинации. Несмотря на близость к камбэку, игроки казанцев сумели сохранить свое преимущество.

Самыми результативными игроками встречи стали:

«Зенит»: Дуэйн Бэйкон (33 очка и 8 подборов), Трент Фрэйзер (17 очков и 9 передач), Омари Спеллмэн (12 очков), Алекс Пойтресс (5 очков и 5 подборов), Винс Хантер (3 очка и 6 подборов);

УНИКС: Девон Акун-Перселл (26 очков и 5 подборов), Джален Рэйнольдс (24 очка и 10 подборов), Сергей Торопов (5 очков и 5 перехватов).

— Я вижу у команды большой потенциал и уверен, что по ходу сезона мы будем прогрессировать. Сегодня УНИКС играл против соперника с очень талантливым составом, способным показывать жесткий баскетбол. Мы хорошо сработали в защите, пропустив меньше 80 очков. Да, в концовке немного усложнили себе жизнь, но в целом доминировали на протяжении всего матча, — прокомментировал матч главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.



Следующее испытание для команды бело-зеленых состоится в Москве 21 декабря, где их соперником станет баскетбольный клуб МБА-МАИ.

Анастасия Фартыгина