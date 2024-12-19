Губернатор Федорищев сообщил о долге «Крыльев Советов» в 1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о долгах футбольного клуба «Крылья Советов». По его словам, клуб задолжал один миллиард рублей своему бывшему стратегическому партнеру «Ростеху».

Федорищев подчеркнул, что «Крылья Советов» не закрывали долговые обязательства, хотя получали от правительства два миллиарда рублей ежегодно.

— Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть заем в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит, — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее губернатор Самарской области заявлял о другом долге «Крыльев Советов» в размере 36 млн рублей. По версии чиновника, клуб задолжал «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По данной ситуации Федорищев обратился в правоохранительные органы.



Зульфат Шафигуллин