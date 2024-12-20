«Ак Барс» сразится в Казани с минским «Динамо» в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» примет дома минское «Динамо» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Казани стартует в 19.30 по московскому времени.

Команда Анвара Гатиятулина выиграла пять из шести последних матчей в чемпионате. «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в Казани, а также потерпел единственное поражение от уфимцев в гостях (2:3 ОТ). Казанцы идут на третьей строчке в Восточной конференции.

Минское «Динамо» занимает в турнирной таблице Запада седьмое место. Минчане набрали 40 очков в 35 матчах при 18 победах. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла две последние игры в чемпионате у «Амура» (5:2) и «Трактора» (3:1) в гостях.

В составе минского «Динамо» в нынешнем сезоне выступает бывший игрок «Ак Барса» Вадим Шипачев. На сегодняшний день в активе нападающего 948 набранных очков за карьеру в КХЛ. В прошлой игре с «Трактором» в Челябинске Шипачев сделал 3 голевые передачи.

«Ак Барс» выиграл 21 из 31 очного поединка у минчан в истории КХЛ. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

В прямом эфире матч из Казани покажет местный телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин