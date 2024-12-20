Яровинский объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ при Слуцком

В 2022 году Яровинский занимал пост спортивного директора «Рубина»

Фото: Реальное время

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил причину вылета «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанский клуб вылетел в Первую лигу в 2022 году под руководством тренера Леонида Слуцкого.

Яровинский считает, что «Рубин» попал в психологическую яму после ухода иностранных футболистов.

— Кризис «Рубина» был связан именно с тем, как уход игроков был обставлен и в какое состояние нас это ввергло. Внешние обстоятельства сильно ударили по психо-эмоциональному состоянию команды еще до того, как нас покинули все, кто хотел. Ни один тренер здесь бы ничего не поделал, — заявил Яровинский.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22, набрав 29 очков в 30 матчах. Команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место в турнирной таблице и напрямую отправилась в Первую лигу. Казанцы непрерывно выступали в РПЛ с 2003 года.

Весной 2022 года после начала СВО «Рубин» лишился ряда ключевых иностранных игроков, покинувших Россию по политическим обстоятельствам. В том числе потерял грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, расторгнувшего контракт с казанским клубом.

«Рубин» вернулся в РПЛ через сезон уже под руководством Рашида Рахимова. Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера команды в конце 2022-го после неудачного старта казанцев в Первой лиге.

Зульфат Шафигуллин