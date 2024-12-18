Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Я же татарин, пытаюсь говорить на татарском»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему начинает свои послематчевые комментарии с фраз на татарском языке. Рулевой казанцев отвечает по-татарски на пресс-конференциях.

Гатиятулин считает важным изучить татарский язык из уважения к болельщикам «Ак Барса».

— Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова и процесс хоть как-то, но идет. Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском, — сказал Гатиятулин «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс» после увольнения Зинэтулы Билялетдинова по окончании прошлого сезона. После прихода в казанский клуб тренер публично обещал выучить родной для себя татарский язык.



Ранее Гатиятулин работал в челябинском «Тракторе» и питерском СКА, а также входил в тренерский штаб сборной России.

Зульфат Шафигуллин