Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: «Я же татарин, пытаюсь говорить на татарском»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему начинает свои послематчевые комментарии с фраз на татарском языке. Рулевой казанцев отвечает по-татарски на пресс-конференциях.
Гатиятулин считает важным изучить татарский язык из уважения к болельщикам «Ак Барса».
— Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова и процесс хоть как-то, но идет. Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском, — сказал Гатиятулин «Чемпионату».
Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс» после увольнения Зинэтулы Билялетдинова по окончании прошлого сезона. После прихода в казанский клуб тренер публично обещал выучить родной для себя татарский язык.
Ранее Гатиятулин работал в челябинском «Тракторе» и питерском СКА, а также входил в тренерский штаб сборной России.
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